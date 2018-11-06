Renkli merdiven modası

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye tarafından başlatılan renkli merdiven çalışmalarının 18 mahallede devam ettiği belirtildi. Simav Belediyesi ekipleri kentin yüksek mahallelerindeki merdivenleri rengarenk boyayıp, sokaklara görsel bir canlılık kazandırıyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Kentsel tasarım kapsamında, ilçemizin 18 mahallesinde bulunan merdivenleri gökkuşağı renklerine boyayıp rengarenk bir görünüme kavuşturduk. Park ve bahçeler başta olmak üzere, ilçe merkezinin cadde ve sokaklarındaki büyük duvarları da manzara resimleri ile renklendirdik. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda görsel etkinliklere devam ediyoruz. Okulların bahçe duvarları ile, mezarlık duvarlarına yapılan desen çalışmaları cadde ve sokakların görüntüsünü güzelleştirdi" diye konuştu. (MEİ-EFE)