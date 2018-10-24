Resmen AK Parti'de

Kalabalık bir katılımla gerçekleştirilen tören sonrası bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ''Haftalık yönetim kurulu toplantımızı İl Koordinatörlerimiz Mehmet Er, Yılmaz Kocatürk, Belediye Başkanımız Rasim Daşhan, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, teşkilat üyelerimiz ve hemşehrilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. İl yönetimimiz ve genel merkez teşkilat başkanımızın talimat ve onayı ile partimize katılmak için müracaat eden Belediye Başkanımız Rasim Daşhan törenle üye giriş beyannamesini imzayarak partimize üye olmuştur. Teşkilatımıza ve Şaphanemize hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)