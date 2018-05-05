Rize’den Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti’ne kültür gezisi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti gezisinde tarihi güzelliklere hayran kaldı.

Rize Çamlıhemşin ilçesi Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Bostan, yaptığı açıklamada, ’’Çocuklarımızın farklı kültürleri ve ülkemizin farklı yerlerini görmeleri için bu tür geziler düzenliyoruz. Aizonai Antik Kenti, Dünyanın ilk borsası, Antik Tiyatro, Zeus Tapınağı gibi eşsiz eserleri içerinde barındırıyor. Son dönemde basından takip ettiğimzide çok etkilendik ve gelip görmek istedik. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde Çavdarhisar ilçesi Kütahya için ciddi bir turizm potansiyeline sahip’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)