"Sabah namazı, bir şehrin manevi kalbidir"

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki 'sabah namazı buluşmaları' etkinliği, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Müftü Yardımcısı Mehmet Aslaner, Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftüsü Mustafa Arda, Kütahya Ulu Cami din görevlileri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Sabah namazından sonra başlayan programda din görevlileri tarafından sureler ve aşrı şerifler okundu.

Programda konuşan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Peygamber efendimizin, kış mevsimi müminin baharı olarak nitelendirdiğini belirtti.

Bugün kışın kapıdan kendisini gösterdiği bir günü yaşadıklarını ifade eden Hazırlar, ”Bedenlerimiz üşüyor, ama kalplerimiz ısınıyor. Kış mevsimi müminin neden baharıdır? Çünkü geceleri uzundur, sabah namazı kolaydır, teheccüdü kolaydır, günü kısadır, oruç tutmak, nafile ibadetlerle hayatımızı zenginleştirmek mümkündür. Bugün Hisarcık ilçemizde adeta manevi bir bahara, manevi bir sabaha tanıklık ediyoruz. Kaymakamımızla, İlçe Müftümüzle, Belediye Başkanımızla “Bismillah” diyerek sabah namazı buluşmalarına başlıyoruz. Bizde Ulu Camideki din görevlilerimizle, Müftü Yardımcımızla, İlçe Müftümüzle, buradaki hocalarımız ve cemaatimizle birlikte olalım, hasbihal edelim düşüncesiyle çıkıp geldik. Bizlerde o coşkuyu sizlerle yaşamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz ”dedi.

Sabah namazının bir şehrin manevi kalbi, manevi sigortası olduğunu dile getiren Hazırlar, ”Bu gün hamt olsun camimizi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle İmam Hatip gençliğiyle, büyükleriyle camimizi doldurmanın, camimize teşrif etmenin güzelliğini, bahtiyarlığını yaşıyoruz. Sabah namazı günün en feyizli, en bereketli, en değerli vaktidir. Bizim için 'sabahın körü' diye bir vakit yoktur değerli kardeşlerim. Sabahın seheri vardır, sabahın bereketi vardır. Bugün artık namaza, sabah namazına daha da yoğunlaşma zamanı. Günlük hayatın koşturmacası, iş, aş telaşı içerisinde gönüllerimiz yoruluyor, çoraklaşıyor. Gönüllerimizin manevi gıdaya ihtiyacı var” diye konuştu.

Program sonunda cemaate, çorba ikram edildi.(MA-EFE)