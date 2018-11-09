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Sabah namazı cemaatine kahvaltı desteği

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından iki hafta önce başlatılan Sabah namazı buluşmalarında cemaate sohbet sonrası hayırseverler tarafından kahvaltı veriliyor.


İlçe Müftüsü Mustafa Arda'nın da katılımıyla her Cuma günü Merkez Çarşı Camiinde buluşan cemaat omuz omuza saf tutuyor. Seher vakti birlikte eller semaya açılıyor. Sabah namazı farzı cemaatle birlikte eda edildikten sonra ise din görevlileri tarafından Yasin-i Şerif okunuyor. Salavat ve tekbir getirilip dua ediliyor. Müftü Mustafa Arda'nın yaptığı sohbet ve duanın ardından cami içerisinde toplanan cemaate hayırseverler tarafından simit, boğça ve meyve suyu ikram ediliyor.


Müftü Mustafa Arda, sabah namazı buluşmalarında cemaate kahvaltı veren hayırseverlere teşekkür etti.(MA-EFE)

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