İlköğretim Haftası Kutlama Programı’nda konuşan Dülger, yenilenen müfredatta tüm eğitim paydaşlarının görüşünün alındığının altını çizdi. Dülger, “Nesillerin donanımı, değerlerine saygılı, çağdaş ve yetenekli nesil yetiştirmemiz ortak gayemiz, aklın ve kalbin milli terbiye ve gelişimini evrensel değerleri gözetmek ortak noktamızdır. Bu hedefler doğrultusunda bakanlığımız yeni bir öğretim programı hazırlamıştır. 51 müfredat yenilenmiş, yenilenme sırasında öğretmen, öğrenci, veli, STK gibi tüm eğitim paydaşlarının görüşü alınmıştır. Sonuçta da bize ait, sade, anlaşılır, kapsayıcı, günlük hayatla ilişkili, sorgulayan öğretim programları ortaya çıkmıştır. Öğrencilere değerlerin kazandırılmasına yönelik kazanımlar tüm derslerde yer almaktadır. İlk olarak 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. Sınıflarda uygulamaya konulan yeni müfredat 2018 -2019 eğitim öğretim yılında tüm sınıflarda ve destlerde uygulanacaktır. Öğretmenlerimiz, bu ülkenin geleceğini şekillendiren sanatkarlarıdır. Yapılmış en demokratik, bilimsel, en çağdaş eğitim - öğretim programlarının başarıya ulaşmasının öncelikle öğretmen arkadaşlarımın özverili çalışmasına bağlı olduğunu vurgulamak isterim. Şunu da belirtmem gerekir ki öğretmenlerimizin öğrencileri yetiştirmekte gösterdiği çaba ve gönüllülük, yenilenen öğretim programının başarıya ulaşması için bir reçete olacaktır. Her şeyden önce bu sorumluluğun bilincinde olduğunuza inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

"Milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım"

92 bin 658 öğrenciye 1 milyon 132 bin ücretsiz kitap dağıtıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Tüm vatandaşlarımıza fırsat ve imkan eşitliliği sağlayarak eğitim hizmetini götürmek Bakanlığımızın temel önceliğidir. Okul ayrımı yapmadan, her öğrencimize eşit imkanlar sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda ilimizde 2017- 2018 eğitim öğretim yılında okula devam edecek 92 Bin 658 öğrencimize 1 milyon 132 bin ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Hedefimiz evlatlarımızı değerlerini bilen, birbirine saygılı, vatanını ve insanları seven, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmektir. Bu doğrultuda sizlerle yapacağımız iş birliği elzemdir. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız, toplumun tüm katmanlarının iş birliğine katkıdır. Sizlerin bu süreçte bizlere katkı vereceğine gönülden inanıyorum. Başarının yolu inanmak ve çalışmaktan geçer. Öğretmenleriniz heyecan ve özlemle sizleri bekliyor. İnanıyorum ki bu yıl her yıldan daha fazla çalışarak hedeflerinize ulaşacaksınız. Milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkan, değerlerimizi yaşantısında benimsemiş örnek bireyler olacağınızı biliyor ve sizlere güveniyorum” dedi. (EFE)