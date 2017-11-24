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24 Kasım 2017 11:17

Saç Bakımı ve Kuaförlük Kursu’na ilgi

Kütahya’nın Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 4 ay süreli Saç Bakımı ve Kuaförlük Kursu ilgi görüyor.

Saç Bakımı ve Kuaförlük Kursu’na ilgi

24 Kasım 2017 11:17


Kursta 15 kursiyere kurs boyunca; saç bakımı, saç kesimi ve saç boyama teknikleri öğretiliyor.


Saça geçici ve kalıcı şekil verme ile boyama tekniklerinin öğretildiği kursun 120 gün devam edeceği ve toplam 600 saat süreceği bildirildi.


Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, "Bu kursu başarıyla tamamlayanlara Halk Eğitimi Merkezince kurs bitirme belgesi verilecektir. Bu belge ile iş yeri açabileceklerdir. Kursiyerlerimiz aynı zamanda Şaphane ilçemize bağlı Karamanca köyü ilkokulu ve Ortaokulu Öğrencilerimize, velilerin isteği doğrultusunda ücretsiz saç bakımı hizmetini de, kurs salonumuzda yaparak bu alanda yerel hizmet sağlıyorlar’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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