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17 Ağustos 2018 15:53

"Sadece sağlıklı yaşam hakkımızı istiyoruz"

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşanan asit tankı kazası ve sonrasında çevreye yayılan asit sızıntıları nedeniyle, Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


17 Ağustos 2018 15:53


Toplantıda yaşanan krizle ilgili yapılması gerekenler üzerine yol haritası çıkarılırken, verilen mesaj, ”Sadece sağlıklı yaşam hakkımızı istiyoruz” oldu.


Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı İsmail Elmacı başkanlığında, Emet öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.


Emet ilçesinde yaşanan talihsiz asit tankı kazası sonrası kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmemesi, yaşanan kaza anında halkın gerekli tedbirleri almasına yönelik uyarılmaması, halen devam eden asit kokuları için ne gibi çalışmalar yapıldığı ve yaşanan kazanın ne derece ilçeye ve çevreye zarar verip vermeyeceği konusunda ikna edici açıklamalar yapılmaması konuları ele alındı.


Emetbor işletmesi ve Etibank’ın, Emet ilçesinin göz bebeği olduğu vurgulanan toplantıda yaşanan kazanın sülfirik asit fabrikası kurulmasından önce, ilçede asit yağmurları ve asit kokulu gecelerin artacağı yönünde endişeleri artırdığı belirtildi. Emet halkının endişelerinin işletme müdürlüğü, genel müdürlük ve bakanlık nezdinde yetkililere iletilmesi kararı alındı.


Emet için herkesimi birlikte hareket etmeye davet ettiğini belirten Dernek Başkanı İsmail Elmacı, ’’Bu çalışmaya herkesin katılması gerekiyor. Çocuklarımız, torunlarımız için bugün birlikte hareket etmek gerekiyor. Dernek olarak bu konuda etkin bir çalışma gerçekleştireceğiz. Kazada herhangi bir ihmal varsa sorumlularının gerekli cezayı alması konusunda konunun yakın takipçisi olacağız’’ dedi.


Genel Müdürlük ve bakanlık nezdinde girişimlerde belediyenin gerekli desteği vereceğini belirten Başkan Koca, ’’işletmeye kesilecek cezaların ilçeye yeni yatırımlar ve sosyal tesisler olarak halka dönüşümlü olması gerekiyor. Emetbordan beklenti ve taleplerin raporlaştırılarak hep birlikte ilgili makamlara gidilmesinin daha etkili olacağını düşünüyorum’’ diye konuştu.


Toplantıda katılan parti başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar, particilik zihniyetini aşan ve hemşehrilik duygusuna ulaşan bir birliktelikle iktidar partisinin de yanların yer alarak etkin bir çalışma yapma kararlılılığını göstererek, bir dizi ortak çalışma kararı aldılar.(YD-EFE)




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