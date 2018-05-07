Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Serhan Karakaş “Ülkemiz maalesef iş kazaları ve meslek hastalığı istatistiklerinde Dünya’da 3. Avrupa’da ise 1. sırada yer almaktadır. Bu nedenle devletimiz 2012 yılında İş Sağlığı Güvenliği kanununu yürürlüğe koymuş ve İSG hizmetlerini zorunlu hale getirmiştir. Bununla birlikte 2015 yılında güncellenen ilk yardım yönetmeliğide işletmelerde ilk yardımcı bulundurulmasını zorunlu hale gelmiştir. Çünkü olası bir iş kazasında sağlık ekipleri olay yerine gelinceye kadar doğru ilk yardım müdahaleleri ile kişinin sağlık durumunun kötüye gitmesini önlenmekte ve yaşama tutunması kolaylaşmaktadır. Bu amaçla bakanlığımız 81 ilde İlk yardım Eğitim Merkezi kurulması için genelge yayınlamıştır. 2017 yılında kurulan merkezimiz geçtiğimiz Şubat ayında eğitim faaliyetlerine başlamış ve Gediz Halk Eğitim Merkezinde devam eden eğitimlerimiz ile birlikte ilk yardımcı sayımız 112’ye ulaşmıştır. Eğitimler sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından sınav yapılmakta ve başarılı olan kursiyerler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifika almaktadır. Bu açıdan eğitimlerimizin Sağlık Bakanlığı ile birlikte koordineli olması eğitimlerimizin daha kaliteli yapılmasını sağlamaktadır’’ dedi.

Merkez Eğitmeni Ayşe Araç, yaptığı açıklamada, “Günün büyük çoğunluğunu okulda geçiren çocuklarımız bazen ailesinden daha çok öğretmenlerini görmektedir. Bu nedenle olası bir kaza durumunda onlara en yakın kişiler öğretmen ve okul çalışanlarıdır. Bu açıdan öğretmenlerimizin Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika almaları çocuklarımızın herhangi bir kaza durumunda yapılacak müdahalelerde güven yaratmaktadır’’ diye konuştu. (YD-EFE)