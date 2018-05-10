Sağlık için yürüdü

Vatandaşlara haretket teşvik etmek isteyen kurum çalışanları tüm gün boyunca ‘Sağlık İçin Hareket Et’ yazılı tşört ve eşorfmanları ile çalışacaklar.

Kütahya Sağlık İl Müdürlüğü, hareketliliği teşvik etmek amacı ile 10 Mayıs ‘Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günün’de’ tüm kurum personelleri ile güne yürüş ile başladılar. Yaşlaşık 20 dakika boyunca şehir merkezinde bulunan Yaşam Parkı’nda yürüyen kurum çalışanları tüm gün boyunca üzerlerinde ‘Sağlık İçin Hareket Et’ yazılı tişört ve eşorfmanları ile çalışacaklar. Kurum otoparkı ise harekete teşvik etmek amacı ile kapalı kalacak.

10 Mayıs ‘Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günün’de farkındalık için bu yürüyüşü düzenlediklerini söyleyen Kütahya İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, “10 Mayıs ‘Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günün’de kurum olarak bizde sabah erken saatte bir araya gelerek farkındalık oluşturmak amacı ile böyle bir etkinlik düzenledik. Son yıllarda teknolojik araçların artması ile hantal bir hayata başaldık. Bu bize obezite ve çeşitli hastalıklar oalark geri dönmekte. Bizde bunun için vatandaşlara günde 15-20 dk yada 10 bin adım atmaları için ve harekete teşvik ediyoruz. Ayreten bugün gün boyunca çalışanlarımızın ve kuruma ziyarete gelen misafirlerimizin yürümeleri için toparkı kapattık” dedi.

Kurum çalışanlarında Uzm. Dr. Önder Aydemir Sağlik için hareket et sloganı ile katıldıkları yürüyüş ile vatandaşların harekete teşviki için farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Kurum Çalışanlarından Şeyma Felhan ise, "Ben zaten hergün işten eve giderken hergün 1 saat boyunca yürüyorum. Bu etkinlik ile de farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorun” diye konuştu. (HCA-EFE)