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Sağlık personeline 'Yenidoğan Canlandırma' eğitimi

Kütahya’daki kamu ve özel hastanelerinde görevli 50 sağlık personeline ’Yenidoğan Canlandırma’ (NRP) eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'daki kamu ve özel hastanelerinde görevli 50 sağlık personeline 'Yenidoğan Canlandırma' (NRP) eğitimi verildiği bildirildi.


‘Yenidoğan Canlandırma' (NRP) programı kapsamında verilen eğitimlerin ihtiyaç duyulan dönemlerde ilde de yürütüldüğünü belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Ilıca Harlek Termal Otel'de düzenlenen 3 günlük eğitime ildeki kamu ve özel hastanelerde görevli 50 sağlık personelinin katıldığını ve eğitim sonunda sertifikalarının verildiğini belirttiler.


Yetkililer, program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla 'Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı' eğitimlerinin gerçekleştirildiğini ifade ettiler.(EFE)

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