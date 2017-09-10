Sanatçı Ayşe Dinçer, Simav Ticaret ve Turizm Panayırı’nı salladı

kez açılan Ticaret ve Turizm Panayırı’nda konser veren Ayşe Dinçer, (Ankaralı Ayşe) sahne performansı ile binlerce kişiye coşkulu dakikalar yaşattı.

Konsere Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer ve binlerce vatandaş izledi.

Konserine başlarken ayakkabılarını çıkararak yerine kadınların tarlada giydikleri delikli naylon ayakkabı giyerek seyircilerin arasına giren Ankaralı Ayşe, söylediği birbirinden hareketli parçalarla izleyenlere müzik ziyafeti verdi.

Simav’da hayranlarına kısa bir konuşma yapan sanatçı Ayşe Dinçer, ’’Düşman işgalinden kurtuluşun 95. yılında sizlerle olmak gurur verici. Ülkemize içeride ve dışarıda saldırı yapıldığı şu günlerde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bizler, birlik ve beraberlik içinde olursak aşamayacağımız engel yoktur’’ dedi.

Dinçer, konserde sahneye bastonuyla çıkan 75 yaşındaki bir kadınla özel olarak ilgilendi. Kütahya’nın pınarları türküsü müziği eşliğinde, efe oyunu sergileyen Ankaralı Ayşe, ayakta alkışlandı.

Sanatçı Ankaralı Ayşe’ye katılımından dolayı teşekkür eden Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, sanatçıya Simav tarihini anlatan 3 adet kitap, bir paket Simav helvası, bir paket Simav kuru fasulyesi, bir paket Simav ıhlamuru ve fincan takımı hediye etti. (YD- EFE)