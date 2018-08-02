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02 Ağustos 2018 14:46

Sanatçı Elif Kaya: Kütahya, sanat ve sanatçı şehri

Sanatçı Elif Kaya, Kütahya’nın, zanaat ve halk sanatları alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmesinin büyük bir başarı öyküsü olduğunu ifade etti.

Sanatçı Elif Kaya: Kütahya, sanat ve sanatçı şehri

02 Ağustos 2018 14:46


Halk konseri sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş ile birlikte, çini sanatçısı İsmail Yiğit’i ziyaret eden Kaya, Yiğit’in eserlerine hayran kaldı.Kaya, atölyede eline fırça alıp bir süre çini deseni yaptı.


Kütahya’nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu dile getiren Elif Kaya, "Kütahya’da olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sanatın içinde olup bir de çini boyama fırsatı bulduğumuz için de ayrıca şanslıyım. Kütahya’da olduğumuz için çok duyguluyum. İnsanın tüm duyguları, adeta çiniye yansıyor. Eserler, bizim varoluşumuzu da yansıtıyor bence. Kütahya’nın UNESCO tarafından zanaat ve halk sanatları alanında ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmesi ayrı bir gurur vesilesi.Bu gerçekten bir başarı öyküsü. Bu hususta emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


Yiğit, ziyaret sonrası Kaya’ya çini eserini takdim etti. (EFE)




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