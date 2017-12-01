Sanatçı Hatice Ünal’dan Harmoni Minyatür Ebru Sergisi

Üna’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu Alt Fuaye Alanı’nda sergisi 11 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’de açılacak.

Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Daire Başkanlığı, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde sergisi 11-19 Ratalık tarihleri arasında gezilebilecek.

Hatice Ünal, "Sergide sanatçı Ünal, kendisine has Harmonik bir estetikle yorumladığı minyatür, ebru, tezhip ve kaligrafi çalışmalarından oluşan eserlerini izleyicisinin ince zevk ve görüşüne sunacak.

Ünal, sergi ayrıca İstanbul’un belli başlı tarihi mekanlarının konu edinildiği, 50 çalışmadan oluşan özel bir İstanbul koleksiyonunu da içinde barındıracağını sözlerine ekledi. (MB-EFE)