Sanatçılardan Müdür Başyiğit'e ziyaret

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi sanatçıları, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Merkezin Başkanı Sebahat Sarıoğlu ve sanatçılar Yusuf Ziya Beydüz, Ali Kaya, Hasan Kara, Aynur Kinkav ve Tevfik Solmaz, Müdür Başyiğit'e merkezin faaliyetleriyle ilgili bilgiler sundular.

Kütahya'nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu dile getiren Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, Kütahyalı olan Müdür Başyiğit'e, şehrin tarihi sokaklarından Melek Girmez aralığının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Müdür Hasan Başyiğit, ziyaretleri sebebiyle Sarıoğlu ve sanatçılara teşekkür etti. (EFE)