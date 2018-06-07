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07 Haziran 2018 16:38

Sanatla Yaşam Terapi Derneği’nden iftar

Sanatla Yaşam Terapi Derneği’nin (SAYTED) iftar programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Sanatla Yaşam Terapi Derneği’nden iftar

07 Haziran 2018 16:38


Belediye Sosyal Tesislerin’deki iftara Vali Ahmet Hamdi Nayir’in eşi Münevver Nayir, Belediye Baykanı Kamil Saraçoğlu’nun eşi Aysel Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Çevik’in eşi Birgül Çevik, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören’in eşi Hatice Gören, AK Prati Kütahya milletvekili adayı Ceyda Çetin Erenler, engelli derneklerinin başkan ve üyeleri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.


Katılımcılara teşekkür eden SAYTED Başkanı Sebahat Sarıoğlu, "Ramazan ayı birliğin, kardeşliğin, bereketin doruğa çıktığı bir aydır. Rabbim hep böyle Müslümanlara arasında birliği daim kılsın, beraberliği, barışı ve huzuru daim kılsın" diye konuştu.


Programda ayrıca, SAYTED Başkan Yardımcısı Ali Rıza Doğru, AK Parti Kütahya milletvekili adayı Ceyda Çetin Erenler ve Bilgen Kütükoğlu birer konuşma yaptı.(EFE)




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