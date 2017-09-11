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11 Eylül 2017 10:32

Şaphane AK Parti’de temayül yoklaması

Şaphane AK Parti Teşkilatı’nda ilçe kongresi öncesi başkan adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldığı bildirildi.

Şaphane AK Parti’de temayül yoklaması

11 Eylül 2017 10:32


İlçe Teşkilat Binasında düzenlenen yoklamada, koordinatör eski Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Başkan Yardımcısı İlçe Koordinatörü Remzi Günay, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ve eski İlçe teşkilat başkanları hazır bulundu. Temayül yoklamasında başkan aday adayları ve ilçe yöneticileriyle birebir görüşmeler yapıldı.


Şaphane AK Parti İlçe Başkanlığı adaylığı için Mevcut Başkan Murat Çakır ve Burhan Daşhan’ın başvuruda bulunduğu öğrenildi. (YD - EFE)




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