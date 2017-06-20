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20 Haziran 2017 11:35

Şaphane Çamköy’de 2 katlı düğün salonu hizmete girdi

Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı Çamköy’de 2 katlı düğün salonu hizmete girdi.

Şaphane Çamköy’de 2 katlı düğün salonu hizmete girdi

20 Haziran 2017 11:35


Şaphane merkeze 11 kilometre uzaklıkta 280 nüfuslu köyde yapımı tamamlanan 2 katlı düğün salonu hizmete girdi ve ilk düğün yapıldı.


Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ’’İlçemize bağlı Çamköy sakinlerimiz için oldukça önemli olan Düğün salonumuzu hizmete açtık ve ilk düğünümüzü de yaptık. Düğün salonumuzun ilk katını gelen misafirler için yemekhane olarak kullanmak üzere düzenledik. İkinci katında düğün ve eğlence için düzenledik. Düğün salonumuzun yapımında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. (YD-EFE)




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