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Şaphane Gençlikspor gelecek için umutlu

Kütahya 1.

Amatör Küme Simav, Şaphane, Pazarlar Grubunda mücadele eden Şaphane Gençlikspor sahasında aldığı mağlubiyetle taraftarlarını üzdü.


Sahasında Simav Yeniköyspor ile oynadığı maçta 4-1 mağlup olan Şaphane Gençlikspor'da Antrönör Şafak Uslu, maç sonu yaptığı açıklamada, ''Bu karşılaşmayı nazar boncuğu olarak görüyoruz. Bu mağlubiyet bizi daha fazla motive edecektir. Biz Belediye Başkanımız ve ilçemizde bulunan kuruluşların maddi manevi destekleriyle hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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