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05 Temmuz 2017 11:24

Şaphane kebabı, özel olarak yetiştirilen hayvanlardan

Kütahya’nın Şaphane ilçesi, meşhur kebabıyla adını duyurmaya devam ediyor.

Şaphane kebabı, özel olarak yetiştirilen hayvanlardan

05 Temmuz 2017 11:24


Bölgenin yaylalarında yetişen ve kekik yiyerek beslenen hayvanlardan hazırlanan Şaphane kebabının lezzetini tatmak için Simav ve çevre ilçeler dışında, Uşak ve İzmir’den de birçok kişinin ilçeye özel olarak geldiği bildirildi.


Şaphane’de uzun yıllardır Kebap lezzetini vatandaşlara tattırmaya devam eden Ayhan Eser, ’’Bölgemizde yetişen hayvanlar yaylalarda beslendiği için kekik çok tüketir. Kekik etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Belli anlaşma yaptığımız üreticilerden aldığımız ve özel olarak kebaplık için yetiştirilen hayvanları kullanırız. Elbette Şaphane kebabının bir diğer sırrıda ustaların ellerindeki maharettedir. Amacımız Şaphane kebabımızı marka olma yolunda elimizden geldiğince tanıtmaktır’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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