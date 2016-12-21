Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ‘Şehide Saygı’ etkinliği kapsamında Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret etti.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen teröre lanet ve şehide saygı ziyaretine Şaphane Meslek Yüksekokulu’ndan 300 öğrenci ile birlikte meslek yüksekokulu çalışanları katıldı. Ziyaret, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca 3 otobüs, Şaphane Belediyesince 4 otobüs ve Şaphane Kaymakamlığınca 1 otobüs tahsis edilerek gerçekleştirildi.

Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, Şaphane Meslek Yüksekokulu tarihinde görülmemiş bir katılımla teröre lanet ve şehide saygı etkinliği gerçekleştirildiğini belirterek, “Ülkemiz için bu güne kadar şehit olan herkesin hatırlandığı etkinlikte, son günlerde haince gerçekleştirilen terör saldırılarında ve 15 Temmuz Darbe Girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizle, özellikle Dumlupınar ve Çanakkale Savaşlarında şehadet mertebesine ulaşan vatan erleri Şaphane Müftülüğünce görevlendirilen Şaphane Kocaseyfullah Camisi İmam Hatibi Osman Arslan’ın yaptığı dua ile yad edildi” dedi.

Tüm katılımcıların gözyaşlarıyla tamamlanan şehitlik ziyareti topluca okunan İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.