Şaphane Meslek Yüksekokulu’nda ’Kariyer günleri haftası’ başladı

geleneksel kariyer ve etkinlikler haftası programı açılışı yapıldı.

Etkinlik açılışına Şaphane Kaymakam Vekili Türker Çağatay Halim, Avukat Gizem Mutlu, Şaphane protokol üyeleri ile öğretim elemanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Şaphane Meslek Yüksekokul Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, “Dumlupınar Üniversitemizin en Çalışkan, dinamik ve aktif Meslek Yüksek Okullarından birisi olan Şaphane Meslek Yüksek Okulumuzca 1 hafta boyunca süren sosyal, kültürel ve sportif açıdan dolu dolu geçen kariyer ve etkinlikler haftasına başlattık. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimler, lojistik, büro yönetimi ve asistanlığı, hukuk büro, halkla ilişkiler alanlarında programlar gerçekleştireceğiz’’ dedi.

Şaphane Kaymakam Vekili Türker Çağatay Halim, açılışta yaptığı konuşmada, “Üniversiteler, eğitimin en üst zirvesidir. Diplomanın değeri ve kalitesi; kişinin kalitesine, becerisine ve iletişim gücüne bağlıdır. Öğrenmeniz gereken en önemli davranış nezakettir. Ben kaymakamlık mülakatında sorulan sorulara doğru yanıt veremedim ve o zaman anladım ki asıl ölçmek istedikleri davranışımdı. Siz siz olun iş görüşmesinde soğuk kanlı olun bilmediğiniz soruya bilmiyorum diyin dürüst olduğunuz takdirde sizlerinde iş bulamayacağını düşünmüyorum’’ diye konuştu.

Kariyer günleri etkinliğine konuşmacı olarak katılan Avukat Gizem Mutlu, yaptığı konuşmada, "Ben şaphane doğumluyum. Kütahya merkezde ikamet etmekteyim. Burada sizlere seminer vermek benim için çok gurur verici. Sizlere hukuk büro sekreterliği için öncülük edecek konuları anlatacağım’’ dedi.

Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, ’’Kariyer ve Etkinlik Haftası dört gün boyunca çeşitli seminer ve eğlence etkinlikleriyle devam edecek. Şaphane Meslek Yüksekoulu ile ilgili tüm etkinliklerde her zaman desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören’e teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.(YD-EFE)