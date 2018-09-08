Şaphane MYO Müdürü Serdar Karaz oldu

Devir teslim töreninde konuşan Şaphane Meslek Yüksekokulu Eski Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, yaptığı açıklamada, ’’Yeni Kurulan Kariyer ve Mezun Merkezi ’DPUKAMER’ Koordinatörlüğüne atanmam sebebiyle Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini Öğretim Görevlisi Serdar Karaz hocama devrettik, Allah hayırlı etsin’’ dedi.

15 yıldır şaphanede görev yaptığını belirten Yeni atanan Müdür Serdar Karaz, ’’Okulumuz için elimizden gelen tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Şahsıma layık görülen bu görevi en iyi şekilde yapmak ve üniversitemizin ilçemize olan katkısını arttırmak için ekip ruhuyla çalışacağız’’ dedi.

Müdür Karaz’ın evli ve bir çocuk babası olduğu açıklanadı. (YD-EFE)