Şaphane MYO’da mezuniyet sevinci

Hava şartlarından dolayı Şaphane Belediyesi Spor Salonunda yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, ’’Sizler bundan sonraki hayatınızda okuduğunuz bölümlere uygun olarak meslek seçip toplum içinde gerekliliklerinizi yerine getireceksiniz. Modern bilimin ışığında, çağın gereklerine uygun olarak ve tarihsel süreç içerisinde edindiğimiz değerlere sahip çıkarak yetiştirdiğimiz öğrencimizin, Türkiye’nin dünya üzerinde güçlü bir ülke olma hedefine katkı sağlayacağını düşünüyoruz ve sizlerin başarılı şekilde ülkemizin geleceği için çalışması bizleri onurlandıracaktır" dedi.

Daha sonra söz alan Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ’’Üniversite öğrencilerini ilçemizde ağırlamaktan mutluyuz. Mezun olduktan sonra işinizin en iyisini yapmaya çalışın, işinizi sevin mutlaka başarılı olursunuz. İnsanlardan ne istediğiniz değil nasıl istediğiniz önemli, işinizde de bu geçerli, ne iş yaptığınız değil nasıl yaptığınız önemli. Ülkemizde kendini geliştirmiş insanlara ihtiyaç var. Kendinize güvenmelisiniz’ diye konuştu.

Mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri protokol tarafından takdim edildi.

Tören bitiminde öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar. Tören sonunda ise davetlilere etli pilav ve ayran ikram edildi. (YD-EFE)