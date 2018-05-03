Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 10:12

Saphane Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Matematik Köyünde

Kütahya’nın Şaphane ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri, İzmir Efes’te bulunan Matematik Köyü Okulu’nu ziyaret etti.

Saphane Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Matematik Köyünde

03 Mayıs 2018 10:12


Şaphane Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilere Matematik dersini sevdirmeyi amaçlayan gezi kapsamında Izmir Efes’te bulunan Matematik Köyü, Okulun Matematik Öğretmeni Sümeyye Şarlak rehberliğinde öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca Efes’te bulunan tarihi ve kültürel yerlerinde gezildiği organizasyon öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. İlce Kaymakam Vekili Türker Çağatay Halim’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerin ve bizlerin ortak dileği bu tür organizasyonların arttırılmasıdır’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç