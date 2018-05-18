Şaphane semaları uçaklarla kaplandı

Yıl Ortaokulu semaları öğrencilerin yaptıkları uçaklar ile şenlendi.

Öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden bu tarz kursların daha fazla açılmasını talep ettiklerini belirttiler.

Öğrencilerin Genlik haftası etkinlikleri kapsamında yaptıkları uçaklar uçurarak çok keyifli bir gün geçrdiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, ’’Şaphane de eğitici bulunmaması nedeniyle Türk Hava Kurumu Tavşanlı Şube Saymanı Nuri Duğan tarafından verilen kurstan sonra Şaphane bünyesinde 5 öğretmenimizi Halk Eğitimi Merkezi tarafından eğitmenlik kursuna gönderdik. Bu arkadaşlarımız da kursları başarı ile bitirdiler. Artık model uçak yapımı kursları için bundan sonra bu arkadaşlarımız görevlendirilerek kurslarımızı sayı olarak daha da artıracağız. ’’ diye konuştu. (YD-EFE)