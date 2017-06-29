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29 Haziran 2017 12:26

Şaphane’de 2 bin yıllık lahit mezar taşı ’göz göre göre yok oluyor’

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Ulu Cami önünde bulunan çeşmeye bilinçsizce konulan tarihi lahit mezar taşı, su aktıkça özelliğini kaybedip yok oluyor.

Şaphane’de 2 bin yıllık lahit mezar taşı ’göz göre göre yok oluyor’

29 Haziran 2017 12:26


26 yıldır Şaphane tarihi hakkında araştırmalar yapan Tahsin Ünlü taşın gün geçtikte özelliğini kaybetmesini üzüntüyle izlediklerini belirtti.


Ünlü, ’’Yeni roma dönemine ait işaretlerin bulunduğu taş asırlar önce şaphane merkeze dönemin ağaları tarafından şaphane dağlarından bulunup getirilmiş ve bir çeşmeye konmuş. Daha sonra imar planı değişikliği dolayısıyla Şaphane ulucami önünde olan çeşmeye daha önceki belediye başkanlarından biri tarafından yerleştirilmiş. Lahit mezara ait olduğu çok net bilinen taşın üzerinde taşıdığı simgelere bakıldığında yeni roma döneminin işaretlerini taşıdığı görülüyor. Bu taşın burada akan suyun yanında durması tarihi bir ayıptır. Mevzu olan taş, Şaphanemizin geçmişine ışık tutabilecek bir tarihi eserdir. Şaphane’de yaşayan uygarlıklar hakkında fikir edinebilecek bir tarihi eserin üzerindeki simgelerin su aktıkça kaybolmasını,silinmesini üzüntüyle izlemekteyiz. Taş lahit mezara ait bir taştır. Asla çeşme taşı değildir. Çeşmeye alelade getirilip bilgisizce konulmuştur. Konu hakkında gerekli çalışmaların yapılması ve bu eşsiz tarihi eserin hak ettiği değeri görmesi yetkilelerden ricamızdır’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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