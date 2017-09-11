Şaphane’de 2017-2018 öğretim yılı, oryantasyon eğitimleri ile başladı

Veli ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programının ilk günü özellikle ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin tamamı katıldı. Okula hiç yabancılık çekmeyen minikler daha ilk günden yeni öğretmen ve arkadaşlarına uyum sağladılar. Bu yıl 1.sınıf müfredat programlarının da yenilendiğini belirten yetkililer velilerin de bu alanda seminerlere alınacağını belirttiler.

Şaphane İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, 2017-2018 eğitim döneminin Şaphane’mize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. (YD - EFE)