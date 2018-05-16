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16 Mayıs 2018 10:34

Şaphane’de ’Apartman toplantısı’ konulu tiyatro oyunu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından sahnelenen ’Apartman toplantısı’ konulu tiyatro oyunu beğenildi.

Şaphane’de ’Apartman toplantısı’ konulu tiyatro oyunu

16 Mayıs 2018 10:34


14 öğrenci tarafından hazırlanan ’Apartman toplantısı’ isimli tiyatro gösterisine ilgi yoğundu. Şaphane Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Öğrenciler, Şaphane’li vatandaşlar ve Şaphane Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri katıldı.


Oldukça başarılı bulunan ve ayakta alkışlanan tiyatro sonrası açıklama yapan Şaphane Meslek Yüksekokulu sosyal faaliyetler sorumlusu Öğretim Görevlisi Adem Karakaş, "Sosyal aktivite yönünden öğrencilerimiz, kısıtlı imkanlardan dolayı sıkılıyorlar. Bizler bu etkinlikleri düzenleyip onları bir nebzede olsa derslerin yoğunluğundan alıp eğlendirmeye çalışıyoruz.Öğrencilerimizden benim oluşturduğum 14 kişilik tiyatro grubuyla 4. gösterimizin sonuna geldik. Arkadaşların hepsi ikinci sınıf bu sene mezun oluyorlar finallerden önce ’Çok Güzel Hareketler Bunlardan’ "Apartman Toplantısı" isimli skeç’i sergilemek istedik. İlerleyen günlerde mezun olacak arkadaşlara da okulumuz adına teşekkür belgesi vereceğiz. Yeni oyunlar sergilemek için çalışmalarımız devam edecek. Yeni arkadaşlarımızla bunun yanı sıra, doğa gezileri, piknikler ve Şaphane’yi tanıtıcı farklı projeler düzenlemeyi hedefliyoruz. Bizlere keyifli dakikalar geçirten tiyatro oyununda emeği geçen tüm öğrencilerime ve bize bu imkanı veren Meslek Yüksek Okulu İdarecilerimize, öğrencilerimiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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