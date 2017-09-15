Şaphane’de badem bereketi

Son beş yıldır ilçede yetişen badem ağaçlarından verim alınamadığını ancak bu yıl yağmurlu geçen mevsimden sonra badem rekoltesinin çok iyi olduğunu söyleyen Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, ’’Bu yıl vişne ve kiraz üreticisinin ilçemizde yüzü güldü. Kilosu 20 TL gibi bir rakamdan satılan badem rekoltemiz de üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Son beş yıldır don olayları yüzünden dalında yok olan ve hasat edilemeyen badem, bu yıl ilçemizde hasat ediliyor. Amacımız yüksek fiyatı ile gelir getiren badem üretimini ilçemizde daha da yaygınlaştırmak’’ ifadelerini kullandı. (YD - EFE)