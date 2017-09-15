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15 Eylül 2017 10:03

Şaphane’de badem bereketi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, badem hasadında bu yıl rekor verim alınıyor.

Şaphane’de badem bereketi

15 Eylül 2017 10:03


Son beş yıldır ilçede yetişen badem ağaçlarından verim alınamadığını ancak bu yıl yağmurlu geçen mevsimden sonra badem rekoltesinin çok iyi olduğunu söyleyen Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, ’’Bu yıl vişne ve kiraz üreticisinin ilçemizde yüzü güldü. Kilosu 20 TL gibi bir rakamdan satılan badem rekoltemiz de üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Son beş yıldır don olayları yüzünden dalında yok olan ve hasat edilemeyen badem, bu yıl ilçemizde hasat ediliyor. Amacımız yüksek fiyatı ile gelir getiren badem üretimini ilçemizde daha da yaygınlaştırmak’’ ifadelerini kullandı. (YD - EFE)




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