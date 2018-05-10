Şaphane’de Bilim Fuarı’nda ’Ames odası’ yoğun ilgi gördü

Yıl Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı. Sergide ’Ames odası’ projesi ilgi gördü.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projesi kapsamında 75.Yıl Ortaokulu öğrencileri bilimsel çalışmalarını sergiledi. TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı proje yürütücüsü Matematik Öğretmeni Hatice Balta, bu tür proje faaliyetlerinin öğrencilerin bilimsel düşüncelerini geliştirdiğini ve bu bilim fuarını geleneksel hale getireceklerini ifade etti.

75.Yıl Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları proje çalışmalarının sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan yaptı. 75.Yıl Ortaokulu Salonu’nda açılan Bilim Fuarında, öğrencilerin hazırladığı projeler büyüklerinin beğenisine sunuldu.

Fuarda, ’’Ames odası’’ projesinin yanı sıra, çivilerle alan hesabı projesi ve ziyaretçileri eski çocukluk günlerine geri götüren çocuk oyunları geri dönüyor projesinin de aralarında olduğu çok sayıda proje büyük beğeni topladı.

Şaphane İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınarak ilçeyi en iyi şekilde temsil etmesini temenni etti.

Bayri, ’’Bu fuarda ’’Ames Odası’’ ilgi odağı oldu. Öğrencilerin birçok çalışmasının bulunduğu Bilim Fuarında özellikle Ames Odasını ilk defa gören öğrenci veli ve ziyaretçiler çalışmaya büyük ilgi gösterdi. Ames odası aslında tam dikdörtgen olmayan ancak dışarıdan bakıldığında düzgün bir dikdörtgen şeklinde görünen, içinde ise uzaklı yakınlı bir rampadan oluşan çarpık bir odadır. Ames odasında en önemli ayrıntı bakış açısıdır. içinde hareket eden insanların boyları kısalıp uzuyormuş gibi görünür. Bu kapsamlı çalışmayı yaparak bizlerle tanıştıran öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)