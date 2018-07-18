Şaphane’de ’Bilinçli avcılık için avcı eğitimi’ kursu

Doğayı Koruma ve Bilinçli Avcılık amacıyla Şaphane Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü işbirliği ile açılan kursta, avcılığa giriş, avcılığın geliştirilmesi ,güvenlik ve ilk yardım konularında 32 saatlik eğitim verilecek.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’15 kursiyerin katıldığı kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere avcılık ağitimi aitirme aelgesi verecek. Amacımız bilinçli avlanmayı ilke edinmiş ve avlanma esnasında doğayı korumayı görev bilen ve spor amaçlı avlanmayı bilen bilinçli avcılar yetiştirmek’’ dedi.

Avcılar Kulübü Başkanı Ahmet Gökmen, yaptığı açıklamada, ’’Yakın ilçelerde en fazla avcı eğitimi kursu açarak ilçede bilinçli avcıların yetiştirilmesi için çaba harcayan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Kaçak avlanmaya kesinlikle izin verilmemesi için mücadele edeceğiz’’ diye konuştu. (YD-EFE)