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29 Ağustos 2018 11:00

Şaphane’de bin 570 kursiyere eğitim

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ’Hayat boyu öğrenme halk eğitimi planlama ve işbirliği komisyonu’ toplantısı yapıldı.

Şaphane’de bin 570 kursiyere eğitim

29 Ağustos 2018 11:00


Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş başkanlığında İlce Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, komisyon üyesi kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri’nin yaptığı sunumla 2017-2018 yılı çalışmalar değerlendirildi. Verimli bir öğretim yılı geçirildiğini belirten Fuat Bayri, ’’Mesleki ve teknik alanda açılan 28 kursta 582, 45 alanda genel kurslarda ise 970 kursiyere, toplamda ise 1570 kursiyere hizmet sunumu gerçekleşti. Tüm Şaphane halkına hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı İlce Kaymakamımız Lütfullah Göktaş ,Belediye Başkanımız Rasim Daşhan ve tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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