Şaphane’de ’Çorap örücülüğü kursu’ açıldı

Şaphane’de başarılı çalışmaları ile meslek öncülüğünde yeni ufuklar açan Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bir ilke daha imza atarak, kurduğu atölye de çorap örücülüğü kursu açtı.

İş-Kur Kütahya İl Müdürlüğü ve Özel Sektör işbirliği ile açılan kursta sektörün ihtiyacı olan meslek elemanlarının yetiştiğini belirten Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ’’Girişimci ve iş adamı Selim Öztaş’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hiçbir karşılık gözetmeden ihtiyacımız olan 4 Adet makinayı kurulumunu yaparak bize teslim edip, kursu muz için gerekli atölye oluşmasında büyük katkı sağladı. 560 saatlik kursumuz 12 kursiyerin katılımıyla devam ediyor. Halen İşkur İl Müdürlüğü sponsorluğunda devam eden kursiyerlere de ayrıca İşkur tarafından temkinlik ücreti ödeniyor. Kursumuz an itibariyle hem ilçede hem de il genelinde bir ilk. Emeği geçenlere minnettarız’’ diye konuştu. (YD-EFE)