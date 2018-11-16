Şaphane'de 'Elde Türk işlemeleri' kursu açıldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 'Elde Türk işlemeleri' kursu açıldığı bildirildi.

El Sanatları Öğretmeni Zuhal Tokat'ın öğretmenliğini yaptığı 360 saatlik kursta 18 bayan kursiyerin eğitim aldığı açıklandı.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''İşleme, nakış,kumaşı islemeye hazırlama gibi konuları içeren kurs boyunca, kursiyerler işleme sanatının inceliklerini öğrenecek. Tel Kırma yöntemini kullanabilecek ve kursu başarı ile bitiren kursiyerler sertifika almaya hak kazanacaklar. Kursiyerler yaptıkları çalışmaları ve işleri satarak aynı zamanda aile bütçelerine de katkıda bulunacaklar'' diye konuştu.(YD-EFE)