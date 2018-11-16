İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şaphane'de 'Elde Türk işlemeleri' kursu açıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ’Elde Türk işlemeleri’ kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 'Elde Türk işlemeleri' kursu açıldığı bildirildi.


El Sanatları Öğretmeni Zuhal Tokat'ın öğretmenliğini yaptığı 360 saatlik kursta 18 bayan kursiyerin eğitim aldığı açıklandı.


Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''İşleme, nakış,kumaşı islemeye hazırlama gibi konuları içeren kurs boyunca, kursiyerler işleme sanatının inceliklerini öğrenecek. Tel Kırma yöntemini kullanabilecek ve kursu başarı ile bitiren kursiyerler sertifika almaya hak kazanacaklar. Kursiyerler yaptıkları çalışmaları ve işleri satarak aynı zamanda aile bütçelerine de katkıda bulunacaklar'' diye konuştu.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.