Şaphane’de esnaflara hijyen eğitimi

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde, gıda ve gıda temasında bulunan esnaf ile sağlık sektörünü ilgilendiren bütün meslek alanlarında hijyen eğitimi alma zorunluluğu nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında eğitim verildiği bildirildi.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ’’1593 sayılı umumi hıfsisihha kanununun 282.maddesi gereği, gıda ve gıda sunumu yapılan lokanta, cafe, kahvehane, market ve benzeri isyerlerinde çalışanların zorunlu olarak almaları gereken hijyen eğitimi kursumuz sonunda esnaflarımıza sertifikaları verilecek’’ diye konuştu.(YD-EFE)