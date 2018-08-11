Şaphane’de Futbol turnuvası

2 takım ilçe merkezinden olmak üzere 8 köy camii takımının katıldığı turnuva maçlarının tamamı Şaphane merkez halı sahasında oynanıyor. Turnuva sonunda dereceye girecek takımların ödüllendirileceği açıklandı.

Şaphane Müftüsü Metin Çelebi, yaptığı açıklamada, ’’Yapılacak müsabakaların centilmenlik ve güzel mücadeleler içerisinde geçmesi temenni ediyorum. Bu tür etkinliklerin gençlerimize çok olumlu katkılar sağlayacağını biliyoruz. Öğrencilerimizin Kur-an eğitimine ilgisini artırmak, camilerdeki çocuk sesini neşeye dönüştürmek için böyle bir uygulama yapıyoruz’’ diye konuştu. (YD-EFE)