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11 Ağustos 2018 12:23

Şaphane’de Futbol turnuvası

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursları öğrencilerinin katıldığı futbol turnuvasına 10 takımın katıldığı bildirildi.

Şaphane’de Futbol turnuvası

11 Ağustos 2018 12:23


2 takım ilçe merkezinden olmak üzere 8 köy camii takımının katıldığı turnuva maçlarının tamamı Şaphane merkez halı sahasında oynanıyor. Turnuva sonunda dereceye girecek takımların ödüllendirileceği açıklandı.


Şaphane Müftüsü Metin Çelebi, yaptığı açıklamada, ’’Yapılacak müsabakaların centilmenlik ve güzel mücadeleler içerisinde geçmesi temenni ediyorum. Bu tür etkinliklerin gençlerimize çok olumlu katkılar sağlayacağını biliyoruz. Öğrencilerimizin Kur-an eğitimine ilgisini artırmak, camilerdeki çocuk sesini neşeye dönüştürmek için böyle bir uygulama yapıyoruz’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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