Şaphane’de Futbol turnuvası sona erdi

Şaphane Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hayati Demirci, yaptığı açıklamada, ’’ Şaphane Kaymakamlığımızca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvaya katılan 8 takımın oyuncularına da ayrı ayrı teşekkür ederiz. Turnuva boyunca bizden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımı sunarım. Turnuvada 1. Cafe Park, 2. Battal Bey ve 3. olan Şaphane Gençlik takınlarına ödülleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde verilecek’’ diye konuştu. (YD-EFE)