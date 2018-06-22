Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 08:51

Şaphane’de giyisi kursu

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan erkek üst giysileri kursu sayesinde 24 yeni kursiyer meslek sahibi oldu.

Şaphane’de giyisi kursu

22 Haziran 2018 08:51


Saphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’İş-Kur Kütahya il Müdürlüğü ve ilçemizde faaliyet gösteren özel sektöre ait bir tekstil atölyesi işbirliği ile düzenlenen kursun sona ermesiyle içemizde sektörde çekilen iş gücü ve kalifiye eleman sıkıntısı da bir nebze olsun çözülmüş oldu.


Kursiyerlerin yüzde 50’si istihdam garantisinde iken tamamının işe devam etmesi ise bizi ayrıca mutlu etti. Valimiz Ahmet Hamdi Nayir’ın Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği toplantısında vermiş olduğu kadınlarımız için istihdama yönelik meslek edindirme kursları talimatı ile bu alandaki çalışmalarımız farklı meslek ve alanlarda devam edecek. Ayrıca 25 Kursiyer ile başladığımız kursumuzda 24 kursiyerin başarılı olması da bizi ayrıca mutlu etti. Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerine katkılarından dolayı emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum’’ diye konuştu.(YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç