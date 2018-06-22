Şaphane’de giyisi kursu

Saphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’İş-Kur Kütahya il Müdürlüğü ve ilçemizde faaliyet gösteren özel sektöre ait bir tekstil atölyesi işbirliği ile düzenlenen kursun sona ermesiyle içemizde sektörde çekilen iş gücü ve kalifiye eleman sıkıntısı da bir nebze olsun çözülmüş oldu.

Kursiyerlerin yüzde 50’si istihdam garantisinde iken tamamının işe devam etmesi ise bizi ayrıca mutlu etti. Valimiz Ahmet Hamdi Nayir’ın Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği toplantısında vermiş olduğu kadınlarımız için istihdama yönelik meslek edindirme kursları talimatı ile bu alandaki çalışmalarımız farklı meslek ve alanlarda devam edecek. Ayrıca 25 Kursiyer ile başladığımız kursumuzda 24 kursiyerin başarılı olması da bizi ayrıca mutlu etti. Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerine katkılarından dolayı emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum’’ diye konuştu.(YD-EFE)