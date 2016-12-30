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30 Aralık 2016 16:07

Şaphane’de halk toplantısında vatandaşlar bilgilendirildi

Şaphane’de halk toplantısında vatandaşlar bilgilendirildi

30 Aralık 2016 16:07

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Halk Toplantısı ile vatandaşlar bilgilendirildi.
Şaphane Kaymakam Vekili Ahmet Karaaslan Başkanlığında Karakür Köyünde yapılan Halk Toplantısına, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı, İlçe Özel İdare Müdürü, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Toplantıda, vatandaşların istek, öneri ve şikayetleri dile getirilirken, toplantıda hazır bulunan kamu görevlileri tarafından tüm vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.



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