Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 12:03

Şaphane’de hasta ve yaşlı hizmetleri kursu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde açılan ’hasta ve yaşlı hizmetleri kursu’na 60 kursiyerin kayıt yaptırdığı belirtildi.

Şaphane’de hasta ve yaşlı hizmetleri kursu

01 Mart 2018 12:03


Kursun 30’ar kişilik 2 grup halinde gerçekleştirileceğini ifade eden Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerinde geniş tabanlı bilgilere becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından hasta ve yaşlı hizmetleri ve hasta ve yaşlı refakatçısı kursu açılmıştır. Kursumuza 60 kişi gibi bir rakamla yoğun talep olduğu için gündüz ve akşam olmak üzere 30’ar kişilik 2 gurup oluşturduk’’ dedi. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç