Şaphane’de hasta ve yaşlı hizmetleri kursu

Kursun 30’ar kişilik 2 grup halinde gerçekleştirileceğini ifade eden Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerinde geniş tabanlı bilgilere becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından hasta ve yaşlı hizmetleri ve hasta ve yaşlı refakatçısı kursu açılmıştır. Kursumuza 60 kişi gibi bir rakamla yoğun talep olduğu için gündüz ve akşam olmak üzere 30’ar kişilik 2 gurup oluşturduk’’ dedi. (YD-EFE)