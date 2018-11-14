Şaphane'de 'hasta ve yaşlı özbakımına destek' kursu

26 kursiyerin katıldığı kursun 160 saat devam edeceğini bildiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ''Günlük hayatta da herkesin kullanabileceği kişisel bakım bilgilerinden akılcı İlaç kullanımına kadar çok önemli bilgileri kapsayan kursa kayıt yaptırmak için ise en az 17 yaşını tamamlamış olmak, beden ve ruh şairi yerinde olmak gibi koşulları taşımak gerekiyor. Kayıtları devam etmekte olan ve 28 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek. Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi verilecek'' diye konuştu.(YD-EFE)