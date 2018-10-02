Şaphane'de 'hijyen eğitimi kursu'

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanlara yönelik 'Hijyen eğitimi kursu' açıldı.

19 kursiyerin katıldığı 8 saatlik kurs sonunda başarılı olan 16 kursiyer belge almaya hak kazandı.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ''1593 sayılı umumi hıfsisihha kanununun 282.maddesi gereği, gıda ve gıda sunumu yapılan lokanta, cafe, kahvehane, market ve benzeri isyerlerinde çalışanların zorunlu olarak almaları gereken hijyen eğitimi kursumuz sonunda başarılı olan esnaflarımıza sertifikaları verildi'' diye konuştu. (YD-EFE)