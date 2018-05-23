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23 Mayıs 2018 11:17

Şaphane’de İngilizce kursları sona erdi

Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İngilizce kursları sona erdi.

Şaphane’de İngilizce kursları sona erdi

23 Mayıs 2018 11:17


İngilizce Öğretmeni Gözde Aygün tarafından verilen kurslar öğretim yılının sona yaklaştığı günlerde 15 kursiyerin katılımı ile sona erdi.


Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Öğretim yılı içerisinde açılan kurslarda özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin taleplerini karşıladık. Kursiyerler tarafından ilgi gösterilen İngilizce kurslarımız için yaz dönemi planlamalarını temel eğitim öğrencilerimiz için yapıyoruz. Böylece velilerin isteklerini de yaz döneminde gerçekleştireceğiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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