Şaphane’de İngilizce kursları sona erdi

İngilizce Öğretmeni Gözde Aygün tarafından verilen kurslar öğretim yılının sona yaklaştığı günlerde 15 kursiyerin katılımı ile sona erdi.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Öğretim yılı içerisinde açılan kurslarda özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin taleplerini karşıladık. Kursiyerler tarafından ilgi gösterilen İngilizce kurslarımız için yaz dönemi planlamalarını temel eğitim öğrencilerimiz için yapıyoruz. Böylece velilerin isteklerini de yaz döneminde gerçekleştireceğiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)