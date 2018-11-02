Şaphane'de İngilizce Kursu

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı İslamoğlu Kız Öğrenci Yurdu ile Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol uyarınca açılan sosyal ve kültürel kurslardan ingilizce kursu öğrenciler tarafından büyük rağbet görüyor. Kontenjanların tamamen dolduğu A-1 düzeyi İngilizce kurslarında 44 öğrenci kurs alıyor. İngilizce Öğretmeni Gözde Aygün tarafından verilen 120 saatlik kursta öğrenciler yurt bünyesinde bulunan dersliklerde eğitim alıyor'' dedi.(YD-EFE)