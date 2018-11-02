İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şaphane'de İngilizce Kursu

Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İslamoğlu Kız Yurdu İşbirliğiyle 44 öğrenciye İngilizce Kursu açıldı.


Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı İslamoğlu Kız Öğrenci Yurdu ile Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol uyarınca açılan sosyal ve kültürel kurslardan ingilizce kursu öğrenciler tarafından büyük rağbet görüyor. Kontenjanların tamamen dolduğu A-1 düzeyi İngilizce kurslarında 44 öğrenci kurs alıyor. İngilizce Öğretmeni Gözde Aygün tarafından verilen 120 saatlik kursta öğrenciler yurt bünyesinde bulunan dersliklerde eğitim alıyor'' dedi.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.