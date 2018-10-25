Şaphane'de işaret dili kursu açıldı

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Konuşan ellerimiz' sloganı ile Türk işaret dili kursu açıldı.

40 kişilik kontenjanla açılan Türk işaret dili kursunda yoğun bir talep ile karşılaştıklarını belirten Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ''Kontenjanımız tamamen doldu. Kursiyerlerimizin ilgisi bizi memnun ediyor. Usta Öğreticimiz Fatma Tuna ile açılan kursumuz 120 saat sürecek. Aşırı talepten dolayı yeni açılacak kursa da kayıtlarımız başladı. İşaret dili kurslarını bitirenler özellikle danışmanlık büroları ve özel sektörde iş bulmada avantajlı hale geliyor'' diye konuştu.(YD-EFE)