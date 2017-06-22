Şaphane’de kiraz fiyatları saatlik değişiyor

İthalat ve hal için satılan kirazların fiyatlarında şaşırtıcı oynamalar oluyor. İthalat kirazların da 2 ile 8 lira arasında değişen fiytatlar olması kiraz üreticilerini şaşırtıyor.

Şaphane Ziraat odası Başkanı Talat Bialaloğlu, ’’İlçemizde kiraz piyasası hızlandı. Bu yıl kirazımız havaların soğuk gitmesinden dolayı biraz geç olgunlaştı. Bu günlerde üreticiler kirazlarını pazarlamaya başladı. Bayram sonu kiraz satışaları daha da hızlanacaktır. Olumsuz hava şartlarına rağmen ürünümüz bol. 2 ile 8 lira fiyat aralığında kirazlarımız satılmaktadır. Kiraz fiyatlarında bu yıl borsa gibi günlük hatta saatlik fiyat değişimi olmaktadır. Kaliteli ve lezzetli kiraz almak isteyenleri Şaphane’mize bekliyoruz. Bazı pazarlarda Şaphane kirazı diye satılan çoğu kiraz Şaphane kirazı değildir. Alıcıların dikkat etmesini rica ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)