Şaphane’de Masa Tenisi Kursu

Yıl İlkokulu’nda Masa Tenisi Kursu açıldı.

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi tarafından 75. Yıl İlkokulu öğrencileri için açılan kursa 26 öğrenci katılıyor.

’Okullar hayat olsun’ projesi kapsamında ilkokul öğrencileri için açılan Masa Tenisi Kursu Beden Eğitimi Öğretmeni Veli Bilgiç tarafından veriliyor.

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, "Okullar hayat olsun projesi kapsamında okullarımızda kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizi yeteneklerine göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz bu kurslar öğrencilerimizin ders yoğunluğundan kurtulup stres atmasını da sağlıyor. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza yönelik kursların yanı sıra öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam edecek’’ diye konuştu.(YD-EFE)