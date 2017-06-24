Şaphane’de motor sporcuları iftarda buluştu

30 kişilik ekipten oluşan gurup, 2012 yılından bu tarafa her yıl Ramazan ayı sonunda bir ilçede iftar yapma geleneğini bu yılda sürdürdü.

Gediz Motorsiklet Kulübü Başkanı Mustafa Azmanoğlu, ’’2012 yılında kurulan kulübümüzün aktif 30 üyesi var. Şehirler arası geziler yapmanın yanısıra her yıl murat dağında 3 günlük huzur kampı düzenliyoruz. Ayrıca her sene Ramazan ayının sonunda bir ilçemizi ziyaret edip iftarımızı yapıyoruz. Geçen yıl Pazarlar ilçemizdeydik. Bu yıl meşhur Şaphane kebabımızı tatmak için Şaphane ilçemizde iftar yapmaya karar verdik. Amacımız motor sporunu gençlerimize aşılmak ve gittiğimiz ilçelerimizin tanıtımına katkı sağlamak ’’ifadelerini kullandı.(YD EFE)