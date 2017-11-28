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28 Kasım 2017 09:50

Şaphane’de Nakış Kursu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 536 saat sürecek Nakış Kursu’nun açıldığını bildirildi.

Şaphane’de Nakış Kursu

28 Kasım 2017 09:50


Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri yaptığı açıklamada, kadınlardan gelen talepler doğrultusunda nakış ve iğne teknikleri kursu düzenlediklerini belirtti.


Bayri, ’’14 kursiyerin katıldığını, kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Açılan bu tür kurslar kadınların hem gelir sahibi olması hem de sosyal yaşama katılması açısından yararlı. Bu kurslar sayesinde kaynaşma ve dayanışma artıyor. Komşuluk ilişkilerini de pekişiyor. Kursiyerlerimiz yapacakları çalışmalarla ailelerine maddi kazanç sağlayabiliyorlar." diye konuştu. (YD-EFE)




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